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Günde 10.000 adım atmak neden önemli?

Obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununun en önemli nedeni hiç kuşkusuz hareketsizliktir. Peki, sağlıklı bir beden için her gün nasıl bir spor programı uygulanmalı? İşte, her gün 10.000 bin adım atmanın sağlığa olan faydaları...

28 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Günde 10.000 adım atmak neden önemli?

Gelişen teknoloji hayatlarımızın monotonlaşmasına sebep oldu. Birçok kişi masa başında çalışarak günlerini tamamlıyor. Ofis ortamında masa başında çalışmak ise alınan kiloların en önemli sebebi. Çalışan kadınlar ve ev hanımları tüm yoğunluklarına rağmen evlerinde temizlik, ütü ve yemek mesaisi ile günlerini dolduruyor. Bu kadar koşturmacaya rağmen kilo alma süreci yavaşlamıyor. Çünkü metabolizmanın sağlıklı çalışması için her gün düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Kısacası hanımların gün boyu ev temizliği yapması bedenleri için gerekli hareketi sağlamıyor. Bedeninizi çalıştırmak içinse saatlerce spor salonlarında vakit geçirmenize gerek yok; yarım saat, 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak hem kilo vermenize yardım eder hem de sağlıklı bir bedene sahip olmanızı sağlar.

10.000 adım kuralı

Uzmanlar sağlıklı bir beden için yetişkinlerin günde 10.000 adım atması gerektiğini belirtiyor. Peki, her gün 10.000 bin adım atmak bedenimiz için neden önemli?

Kalbi güçlendirir

Yapılan araştırmalar günde 10.000 adım atan kişilerin günde 1000 adım atanlara kıyasla kalplerinin daha çok kan pompaladığını ortaya koymuştur. Bu egzersiz sayesinde kalbin güçlendiği ve kalp krizi riskinin bir hayli azaldığı belirtiliyor.

Şekeri dengeler

Çağımızın en sık rastlanan hastalıkları arasında hiç kuşkusuz diyabet gelir. Düzenli olarak yürüyüş yapan kişilerin şeker hastalığına yakalanma riski de bir hayli azalıyor.

Bilişsel işlevler artıyor

Spor yapmak beyin sağlığımız için de son derece kıymetlidir. Günde 10.000 adım atan kişilerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğu belirtiliyor. Cildinizin yaşlanma fikri sizi nasıl korkutuyorsa, beyninizin de yıllar içinde yaşlanacağını unutmayın. Bu nedenle hem cildiniz hem de beyin sağlığınız için hareket etmekten kaçınmayın. Bolca yürümek sizi genç tutacaktır.

Kilo verirsiniz

Kilo almanın en önemli sebebi hareketsizliktir. Fazla kilolarından şikayet ediyorsanız günde 10.000 adım atıp yediğinize içtiğinize dikkat ederek fit bir görünüme sahip olabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:46
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