Güncelleme biter bitmez telefonunuzu şaha kaldırın! iOS 26.5 yükleyenlerin pil ve performans için derhal yapması gereken kritik ayarlar ifşa oldu!

En iyi iPhone deneyimini elde etmek için, kullanıcılar iOS 26.5'e güncelledikten sonra aşağıdaki özellikleri optimize etmelidir.

Apple, iPhone kullanıcıları için kararlılıkta önemli bir iyileşme sağlayan iOS 26.5'i yayınladı. Çok fazla arayüz değişikliği getirmese de, bu güncelleme önemli sistem iyileştirmeleri içeriyor.

Cihazın en iyi performansı göstermesi için kullanıcılar aşağıdaki ayarları kontrol etmelidir:

Test programını kapatın.

Daha önce beta sürümlerini yüklediyseniz, "Yazılım Güncellemesi" bölümünde bu seçeneği devre dışı bırakın. Bu, iPhone'unuzun resmi yama programına geri dönmesine ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Beta özelliğini devre dışı bırakmak için kullanıcılar şu adımları izleyebilir: Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi > Beta Güncellemeleri ve ardından Kapalı seçeneğini seçebilirler.

Kullanıcılar gerekirse beta programını yeniden etkinleştirebilirler. Ancak şu an için resmi sürümü kullanmaya devam etmek hataları en aza indirmeye ve cihazın istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ağ yapılandırmasını güncelleyin

Operatör ayarlarınızı güncellemek genellikle göz ardı edilen bir adımdır, ancak iPhone'unuzun ağ istikrarında çok önemli bir rol oynar. Bu güncellemeler, arama kalitesini, veri erişim hızlarını ve cihazın ağ altyapısıyla uyumluluğunu iyileştirerek sinyal kaybını veya 4G/5G bağlantı sorunlarını en aza indirir.

Kullanıcılar , Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne giderek ve güncelleme bildiriminin görünmesini bekleyerek sinyallerini optimize edebilirler.

Pil ömrünü uzatın

iPhone pil ömrünü uzatmak için kullanıcılar tarafından sıklıkla göz ardı edilen bir diğer önemli ayar ise "Arka Plan Uygulama Yenileme" özelliğidir. Bu özellik, uygulamaların açık olmasalar bile arka planda çalışmasına ve sürekli olarak güncellenmesine olanak tanıyarak pil ve mobil veri tüketimini artırır.

Bu özelliği devre dışı bırakmak için kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekir: Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulama Yenileme.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatmak yalnızca pil ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda telefonu uzun süre kullanırken işlemcinin aşırı ısınmasını da önemli ölçüde azaltır.

RCS mesaj şifrelemesini etkinleştirin.

iOS 26.5, Android kullanıcılarıyla etkileşimde uçtan uca şifreleme de dahil olmak üzere RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) standardının resmi entegrasyonuyla yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. Bu iyileştirme, tüm konuşmaların gizli kalmasını ve dış müdahale riskini önlemeyi sağlayan ek bir güvenlik katmanı oluşturuyor.

Kullanıcılar bu özelliği şu adımları izleyerek etkinleştirebilirler: Ayarlar > Uygulamalar > Mesajlar > RCS Mesajları.

Bu, Apple'ın diğer işletim sistemleriyle iletişim engellerini ortadan kaldırma ve müşteri gizliliğini en üst düzeyde koruma çabası olarak görülüyor.

Uygulamayı güncelleyin.

Güncellenmemiş uygulamalar genellikle iOS 26.5 ile tam uyumlu değildir ve bu da potansiyel çakışmalara, performans düşüşüne veya aşırı ısınmaya yol açabilir. Uygulamaları düzenli olarak güncellemek, yeni işletim sistemiyle maksimum senkronizasyonu sağlar ve kullanıcıların yeni özellikleri ve en son güvenlik yamalarını tam olarak deneyimlemelerine olanak tanır.

Bunu yapmak için App Store'u açın, profil simgenize dokunun > Tümünü güncelle.

Bu alışkanlığı sürdürmek yalnızca uyumluluğu artırmakla kalmaz, aynı zamanda cihazın geliştiricilerden gelen en son iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini her zaman almasını da sağlar.

Son olarak, kullanıcıların arka plan işlemlerinin sorunsuz çalışması için yaklaşık 10 GB boş telefon hafızasına sahip olduklarından emin olmaları gerekir. Bu küçük ayarlamalar yalnızca cihazın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda iPhone'un gelecekteki büyük güncellemelerden önce daha güvenilir bir şekilde çalışmasına da yardımcı olur.