  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 3 - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev zarar gördü - İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı: - "Vatandaşlarımızın buradaki mağduriyetini gidermek için devletimizin tüm birimleri hep beraber çalışmaktadır" YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:19:47 -
GÜNCELLEME 3 - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyayla köyündeki evinden saat 10.00 civarı ayrılan Mehmet Keçoğlu, kent merkezine gitti.

Keçoğlu ayrıldıktan bir süre sonra evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine Rize'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, polis ve sağlık personeli bölgeye sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 ev zarar gördü.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, yangının, bir vatandaşın sabah evini kapatıp gitmesinden sonra tam sönmeyen sobadan çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplere yapılan ihbar üzerine olay yerine geldiklerini belirten Kaymakçı, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 9 evin kullanılamaz hale geldiğini, 1 evde hasar oluştuğunu bildirdi.

Kaymakçı, il geneli ve yakın çevre illerden ekiplerin devreye sokulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İl AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde bu işleri yürütmekteyiz. Can kaybı yok, Allah'a şükürler olsun. AFAD Müdürlüğümüz olay yerine geldi. Hasar tespit çalışmalarını hemen yapacaklar. Vatandaşlarımızın buradaki mağduriyetini gidermek için devletimizin tüm birimleri hep beraber çalışmaktadır."

Kaymakçı, yangını kontrol altına alan ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiğini de aktardı.

Gölyayla Köyü Muhtarı Dursun Ali Kan ise köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini, itfaiyeyi, jandarmayı aradıklarını aktararak, "Sağ olsun Sayın Kaymakamımız elinden gelen her türlü imkanı sağladı bize, belediye başkanımız, herkes. Allah'a çok şükür ki can kaybımız yok. Cenab-ı Allah kurtardı bizi." dedi.

Yangının çıktığı evin sahibi Mehmet Keçoğlu'nun oğlu Mustafa Keçoğlu, babasının hafta sonu köy evinde kaldığını belirterek, "Sabah evi kapatıp çıkmış. Baca kurum bağladığı için bacadan yangın çıkmış, sonra komşu ve akrabalarımızın evlerine sıçradı. Tek tesellimiz can kaybı olmaması, annem babam da içeride olabilirdi." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıkla..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay