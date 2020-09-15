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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-15 19:41:47 -
GÜNCELLEME 2 - Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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