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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın A. Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır" - "Şüpheli şahıs, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir" İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-11 22:31:56 -
GÜNCELLEME 2 - Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenler'deki markette tacize ilişkin bir şüpheli yakalanırken, kimliği tespit edilen yaşı küçük mağdur şahıs ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir kadının taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.

Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen yaşı küçük mağdur şahıs ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın A. Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

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