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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:05:41 -
GÜNCELLEME 2 - Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yerköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine ilk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ve iş makinesi ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilen yangına, bölgeye sevk edilen 40 arazöz, 7 iş makinesi, 150 orman işçisi ve 15 teknik elemanla müdahale edildi.

Çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınırken, yaklaşık 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.


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