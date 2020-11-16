GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da çocuğa şiddet uygulayan kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sokaktaki bir çocuğa şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple bir grup çocuğa kızan esnaf M.A, kovaladığı gruptaki çocuklardan birisini yakaladı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayda, çocuğu önce yumruklayan ve tokatlayan M.A'nın daha sonra yere düşen çocuğu kaldırıp tekrar yere fırlattığı görülüyor.

Olayın ardından çevredekiler M.A'ya tepki gösterdi.

Polis ekiplerince sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "çocuğa karşı darp" gerekçesiyle tutuklandı.

- "Destek sağlanacak"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şiddet olayının önceki gün meydana geldiği belirtildi.

Küçük çocuğun darp edilişine ilişkin görüntülerin vicdanları yaraladığına yer verilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olaya maruz kalan evladımız ve ailesiyle irtibata geçilmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından mağdur çocuğumuza ve ailesine gerekli her türlü maddi ve manevi sosyal destek sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



