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Aktüel GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan 2 yankesicilik şüphelisi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan 2 yankesicilik şüphelisi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:09:50 -
GÜNCELLEME- Tekirdağ'da kaçarken otomobille iki polise çarpan 2 yankesicilik şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yaptıktan sonra kaçarken otomobille iki polise çarpan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, semt pazarında yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli Y.B'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Zanlının Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plaka otomobille geldiğinin belirlenmesi üzerine ekipler, aracı TOKİ uygulama noktasında durdurmak istedi.

Otomobiliyle iki polise çarpan sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı. Polisler hafif yaralandı.

Sürücü Ş.B. ve araçtaki eşi S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve araçta 6 cep telefonu ile 13 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ve Ş.B. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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