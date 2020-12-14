GÜNCELLEME- Şişli'de bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından darbedilmesi
"Tehdit" suçundan tekrar gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Şişli'de eski kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle daha önce gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, tekrar gözaltına alındığı "tehdit" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık zanlının ifadesini aldıktan sonra adli kontrol ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Mahkeme, savcılığın talebini kabul ederek, şüpheliyi adli kontrol ile serbest bıraktı.
- Olay
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta H.T.E.'nin, arkadaşı C.A.'nın evinde bulunduğu sırada buraya gelen eski erkek arkadaşı M.H.B.'nin kendisini darbederek ölüm tehdidinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu eve giden polis, şüpheli M.H.B.'yi gözaltına almıştı. Evde bulunan kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının H.T.E.'yi darbettiğini belirlemişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
H.T.E.'nin şikayeti üzerine "tehdit" suçundan yeniden gözaltına alınan şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün akşam Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilmişti.
Zanlı, savcılığın ek gözaltı süresi kararı vermesi üzerine yeniden emniyete götürülmüştü.