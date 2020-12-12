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Aktüel GÜNCELLEME- Sarıyer’de bir yat teknesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME- Sarıyer’de bir yat teknesinde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-12 08:14:23 -
GÜNCELLEME- Sarıyer’de bir yat teknesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de bakımı yapılan yat teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir yat teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı.

İçinde kimsenin bulunmadığı tekne, yangın sonucu hasar aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




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