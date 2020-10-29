  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME- İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu
Aktüel

GÜNCELLEME- İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile iş yerlerini su bastı DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:58:55 -
GÜNCELLEME- İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak etkili oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile iş yerlerini su bastı.

Avrupa Yakası'nda birçok bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran gök gürültülü sağanak sebebiyle hem sürücüler hem yayalar zor anlar yaşadı.

Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Sağanak dolayısıyla başta Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih olmak üzere birçok ilçede bazı alt geçitleri su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Tecimen Sanayi Sitesinde yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su baskınının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünü temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem taşıdığı kaydedilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…
Gündem

Perinçek’in kanalında şaşırtan Cübbeli Ahmet Hoca sözleri: Etrafında çok dolaştılar ama…

Doğu Perinçek'in sahibi olduğu Ulusal Kanal'da Prof. Dr. Emin Gürses Cübbeli Ahmet Hoca hakkında yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçes..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira!
Siyaset

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye skandal iftira! "Erdoğan'a bunu yapacak deyip" açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ecevit'i ortada bıraktığını iddia ederek aynısını Cumhur..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay