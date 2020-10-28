  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Örgüt adına gerçekleştirilmesi planlanan sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı DETAYLAR VE GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:20:54 -
GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda sansasyonel eylemler için keşif yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'ın İstanbul'da farklı zamanlarda ve farklı yerlerde sansasyonel eylemler gerçekleştirmeyi planladığı ve bu eylemlerin yapılacağı yerlerin keşfi için örgüt üyelerinin harekete geçtiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, kent genelinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 6 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu
Gündem

Hükümet'ten flaş karar! İkinci bir emre kadar durduruldu

Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve iki..
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Berde kentine düzenlediği roket saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da old..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay