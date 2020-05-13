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Aktüel

GÜNCELLEME- Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde küçük çaplı yangın çıktı

ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:15:32 -
GÜNCELLEME- Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde küçük çaplı yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Çamlıca'da yapımı devam eden kulenin üst katlarındaki çalışmalar sırasında parlamayla birlikte küçük çaplı yangın çıktı.

Dumanların yükselmesiyle itfaiye ekiplerine haber verilirken yangın, çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekipleri de olay yerinde gerekli kontrolleri yaptı.

- Üsküdar Kaymakamlığının açıklaması

Üsküdar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında Üsküdar'da yapımı devam eden Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kulenin 17 ve 18. katlarındaki LED aydınlatma ünitelerinden kaynaklanan küçük çaplı yangının, itfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan söndürüldüğü kaydedildi.

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