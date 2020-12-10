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Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

Yaralanan genç kadın yoğun bakım servisinde tedaviye alındı ŞÜPHELİNİN TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:03:59 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

​​​ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli jandarmaya teslim oldu.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Ç. (22) ile eski erkek arkadaşı U.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

Çağla Ç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan U.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

Elinden yaralandığı belirlenen U.Ö, hastaneye götürüldü.

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