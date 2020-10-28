GÜNCELLEME - Vietnam'da Molave tayfunu: 2 ölü, 26 kayıp

HANOI (AA) - Vietnam'da karaya ulaşan Molave tayfununun şiddetli rüzgarları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, batan iki teknedeki 26 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.



Vietnam Haber Ajansına göre, yetkililer, Quang Ngai eyaletinde saatteki hızı 150 kilometreye varan rüzgarın, bir kişinin sağlamlaştırmaya çalıştığı evinin çatısından düşerek ölümüne neden olduğunu belirtti. Yetkililer, bir kişinin de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Vietnam Televizyonu (VTV), Binh Dinh eyaleti açıklarında etkili şiddetli rüzgar nedeniyle iki teknenin battığını, batan teknedeki 26 balıkçıyı aramak için donanmanın iki kurtarma botu görevlendirdiğini duyurdu.

Phu Yen eyaletinde bazı ana yollar devrilen elektrik direkleri, ağaçlar ve reklam panolarıyla kapanırken, rüzgar birçok evin çatısını söküp balık çiftliklerinde hasara neden oldu.

Vietnam'da karaya ulaşan tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok şehirde dükkanlar, ofisler, okullar kapandı, halka evlerinden çıkmamaları uyarıları yapıldı.

Ülkede tayfun öncesinde en az 40 bin kişi, kıyı köylerinden uzaktaki acil durum barınaklarına tahliye edildi, en az 5 havaalanı kapatıldı ve 200'den fazla uçuş iptal edildi.

Bugün askıya alınan tren seferlerinin, hava şartları düzelince yeniden başlayacağı kaydedildi.

Diğer yandan Vietnam ordusu, arama kurtarma çalışmaları için yaklaşık 250 bin personel ve 2 bin 300 aracı hazır hale getirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.00 itibarıyla Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh ve Phu Yen'de 374 bin 631 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Halihazırda şiddetli yağışlar nedeniyle zor günler geçiren Vietnam'da, sel ve toprak kaymalarında ay başından bu yana 136 kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.

- Tayfun nedeniyle Filipinler'de 9 kişi öldü



Diğer yandan, Vietnam'a doğru yönelmeden önce Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.



Tayfun nedeniyle tahliye kamplarına sığınanların çoğunun havanın düzelmesiyle evlerine döndüğü ifade edildi.



Ülkede, dün, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan tayfun nedeniyle 120 binden fazla kişi yerinden olmuş, tayfunun vurduğu Batangas eyaletindeki yıkım ve hasar nedeniyle afet durumu ilan edilmişti.



Filipinler'in deniz aşırı komşusu Vietnam'da da yaklaşmakta olan Molave Tayfunu nedeniyle dün, deniz seviyesinin altındaki yerlerde yaşayan bir milyondan fazla kişinin güvenli yerlere tahliyesine başlanmıştı.

Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, dün tayfunla ilgili düzenlenen bir toplantıda, yerel yetkililere yaklaşık 1,3 milyon kişiyi tahliye etmeye hazırlanması talimatı vermişti.





