GÜNCELLEME - Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak devrildi.
Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki hastanelere kaldırıldı.
- Sürücü gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkisinde, sürücülüğünü B.A'nın yaptığı 04 D 5370 plakalı minibüsün saat 07.30 sıralarında devrildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kazada, araç şöförü hafif yaralanırken yabancı uyruklulardan 2'si hayatını kaybetmiş 29'u yaralanmıştır. Araç sürücüsü B.A. gözaltına alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."