GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
KAYBOLAN KİŞİLERİN BULUNMASI EKLENDİ
BURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.
Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.
Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişiyi ekipler, dere yatağından çıkarmaya çalışıyor.