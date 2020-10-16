  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu

KAYBOLAN KİŞİLERİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-16 05:42:09 -
GÜNCELLEME - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu

BURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişiyi ekipler, dere yatağından çıkarmaya çalışıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak
Ekonomi

Bakan müjdeyi verdi: En az 2 bin lira olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere tarımsal destek ödemeleri için müjdeli bir haber verdi. Düzenlemenin yapıldığını aktaran..
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu: Türkiye bir şartla asker gönderir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Azerbaycan'a üs kuracak mı?" sorusuna "Tehlike altında olursak kurabilir" cevabını verdi...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay