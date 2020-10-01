  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 9 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 9 kişi öldü

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:50:35 -
GÜNCELLEME - Ukrayna'nın doğusundaki orman yangınlarında 9 kişi öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde çıkan orman yangınları sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre, 146 noktada tespit edilen yangınlardan 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar sebebiyle 9 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi.

11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 bina zarar gördü.

Ukrayna polisi, yangınlara ilişkin 7 cezai takibat başlattı.

1500 kişi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı
Dünya

ABD'den Avrupa'nın göbeğindeki ülkeye milyar dolarlık silah satışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'ye 16 milyar 232 milyon dolarlık F-35, F/A-18E/F Super Hornet ve Patriot hava..
Hedefinde yine Müslümanlar vardı!
Gündem

Hedefinde yine Müslümanlar vardı!

Enver Aysever, katıldığı televizyon programında Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘selefiler silahlanıyor’ iddiası üzerinden yine dindarları hedef aldı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay