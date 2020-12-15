GÜNCELLEME - Tuzla'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Seher Ç. dün, Aydınlı Mahallesi'nde oturan boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Ç. ile evinde, çocuklarını teslim etmek üzere bir araya geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ceyhun Ç., eşini bıçakladı.
Yaralı halde evden dışarı çıkarak yol kenarındaki kaldırıma yığılan Seher Ç. yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın, yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan Ceyhun Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Burada nöbetçi savcıya çıkarılan Ceyhun Ç. ifadesinin alınmasının ardından "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ceyhun Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.