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GÜNCELLEME - Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliği: - "Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:49:17 -
GÜNCELLEME - Tunceli'de biri gri listede yer alan 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, birinin gri listede yer alan Osman İşleyen olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Ovacık kırsalında, JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerden birinin gri listedeki Osman İşleyen olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin, kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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