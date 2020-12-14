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Aktüel GÜNCELLEME - Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya öldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya öldü

YARALININ HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 18:07:48 -
GÜNCELLEME - Trabzon'da direksiyon başında rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan şoförün dolmuşuyla çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'nde yolcularıyla seyir halindeki 61 D 0323 plakalı dolmuşun şoförü Eyüp Kongur rahatsızlandı.

Kongur'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak 100 metre sürüklenen minibüs, yaya Mehmet Berber'e çarptı.

Bazı iş yerlerinde hasara yol açan, Ortahisar Belediyesinin otoparkına giren minibüs, park halindeki araçlara çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Berber ile dolmuş şoförü Kongur'u kentteki hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan Berber, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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