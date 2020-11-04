GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki tren kazası davasının duruşması görüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen davanın 6'ıncı duruşmasına, tutuksuz sanıklar TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma öncesi salona giren kişilerin ateşleri ölçüldü, sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı.

Duruşma, bilgi ve belgeler ile yeni bilirkişi raporunun okunmasıyla devam etti. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Bilirkişi raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarında olağanüstü hava koşulları ile ilgili gerekli önlemleri (balast tutucu duvar dahil) almayan ve meteorolojik durum ile hava koşulları hakkında gerekli koordinasyonu sağlamayan; TCDD Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi, Merkez ve 1. Bölge Demiryolu Emniyet ve Risk Yönetimi müdürlükleri ve diğer ilgili müdürlüklerin kusurlu oldukları görüş ve kanaatine varılmıştır. Demiryolu altyapısı ve sanat yapılarını üst yapıda yapılan yenilemelere uygun hale getirmeyen TCDD Genel Müdürlüğünün Altyapı ve Sanat Yapılarını Yenilemeden Sorumlu Başkanlığının kusurlu olduğu, mevcut durumda demiryolu altyapısı ve üst yapısının olası problemlere karşı her gün düzenli kontrol edilmesi için sorumlu personel olan yol ve geçit kontrol memurlarını yeterli sayıda istihdam etmeyen TCDD Genel Müdürlüğünün yol ve geçit kontrol memuru istihdam etmekle sorumlu başkanlığının kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. "

TCDD'in avukatlarının davaya mağdur sıfatıyla müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Heyet, bilirkişi raporunun incelenmesi ve genişletilmesi için Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden dosyaya ilave edilmesi ve TCDD'deki sorumluların belirlenmesi için hiyerarşi şeması ile personelin görev tanımlarının istenmesini talep etti.

Duruşma 16 Mart 2021'e ertelendi.

Bu arada, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Dava öncesi kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Bilgin, adalet için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Bugün altıncı duruşma için buradayız. Gecikmiş adaleti bulmak için buradayız. Yanlı bilirkişi heyetinin attığı imza ile çıkan raporun peşinden iki buçuk yıldır sürükleniyoruz. Suçlu yağmur dendi, suçlu yağmur değildi bunu tüm dünya görüyor, biliyordu. Çıkan son raporda TCDD kusurlu çıkmıştır. Gecikmiş adaletin davasını görmeye geldik." dedi.

- Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.



İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.



