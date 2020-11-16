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Aktüel GÜNCELLEME - Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı

Sinop Valiliği: - "Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu 115 göçmen yakalanmıştır. Tekne kaptanı ve göçmenler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" GELİŞMELER VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:48:30 -
GÜNCELLEME - Sinop'tan Romanya'ya gitmek isteyen sığınmacılar teknede yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle açıldıkları denizde yakalanan Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu 115 göçmen ile tekne kaptanı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığının istihbarat çalışması sonucu göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

Teknede yapılan işlemlerinin ardından sığınmacılar, 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na nakledildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sinop'tan Romanya'ya gitmek için yola çıktıkları tespit edilen, aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu olduklarının belirlendiği aktarıldı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünden gelen bilgi üzerine, TCSG-72 ve TCSG-96 Sahil Güvenlik Botlarıyla operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop Akliman açıklarında, ilk verdikleri ifadelere göre, Sinop'tan Romanya'ya gitmek için yola çıktıklarını belirten Afganistan, Irak, İran ve Suriye uyruklu, aralarında çocukların da bulunduğu 115 göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalanan ve İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen tekne kaptanı ve göçmenler hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

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