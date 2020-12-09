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Aktüel GÜNCELLEME - Siirt'te çökme riski bulunan 2 katlı evin yıkımına başlandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Siirt'te çökme riski bulunan 2 katlı evin yıkımına başlandı

YIKIMIN BAŞLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:28:39 -
GÜNCELLEME - Siirt'te çökme riski bulunan 2 katlı evin yıkımına başlandı

SİİRT (AA) - Siirt'te, deprem sonrası yıkılma tehlikesi bulunan ve tahliye edilen 2 katlı evin yıkımına başlandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı.

Bunun üzerine evde kalan aileler binayı tahliye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Evin yıkılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle tedbir alındı.

Evin, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkımına başlandı.

Yıkım sırasında ev sakinleri gözyaşlarını tutamadı ve yıkımın durdurulmasını istedi.

Aile ile görüşmenin ardından bir süre ara verilen yıkım çalışması, yeniden başladı.

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