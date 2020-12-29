GÜNCELLEME - SBK Holding ve 6 şirketine yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenledikleri operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakaladı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Yapılan itiraz üzerine Korkmaz hakkındaki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı öğrenildi.

- Havalimanındaki tabela değişikliği de soruşturuluyor

Öte yandan operasyon öncesinde Atatürk Havalimanı'nda bulunan hangardaki "SBK AIR" yazılı tabelanın sökülmesi ve operasyon sonrası başka bir firmanın adının yazılmasına ilişkin de inceleme başlatıldı.

Buna ilişkin havalimanı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hangarda "SBK AIR" yazılı tabelanın bazı holding çalışanlarınca 23 Aralık'ta 10.27 ile 11.22 saatleri arasında söküldüğü görülüyor. Operasyon haberini alan şirket çalışanlarının 6 gündür isimsiz olan hangara bugün 10.48 ile 16.07 saatleri arasında Falcon Aerospace ismini yazma anları da güvenlik kemaralarınca kaydedildi.

Söz konusu isim değişikliğinin yanıltma amacıyla mı, yoksa bir devir işleminin ardından mı gerçekleştirildiğinin tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.

- Korkmaz hakkındaki iddialar

Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.

Kingston kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD'de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.

Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu öne sürülüyor.