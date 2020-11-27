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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-11-27 19:25:58 -
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.M'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 354,75 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca mermisi ele geçirdi.

Zanlı A.M. gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki ikametlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Y.K. ve S.K'nin adresindeki aramada ise 271,92 gram esrar, 137,3 gram kokain ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan kadın şüpheli S.K. ile Y.K. emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.K. tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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