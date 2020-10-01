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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:03:52 -
GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Atakum ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.T. ve A.B'nin bulunduğu aracı İncesu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada 630,41 gram, M.T'nin ikametinde ise 35,80 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi alınan E.A. ve C.A'nın bulunduğu aracı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 72 uyuşturucu hap buldu.

E.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, 3 bin 256 uyuşturucu hap ve 36,72 gram hap tozu ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, A.B. ve E.A. tutuklandı, C.A. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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