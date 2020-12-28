GÜNCELLEME - Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi tarafından darbedilen kişi hastanede öldü
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağabeyi tarafından darbedilen kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 24 Aralık'ta Müstecep Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden Y.D. ile kardeşi V.D. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda darbedilen V.D, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
V.D, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan ve 27 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.D. ise savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.