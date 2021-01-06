GÜNCELLEME - Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısında

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı.

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Müşteki avukatları adına tekrar söz alan Gülşen Uzuner, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme başkanının fiziki şartlara ilişkin durumu anlatmasının ardından söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti.

Fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C, "Çalışan arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6 aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur." dedi.

Sanık Y.C. duruşma salonuna getirilmeleri durumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Sanık Y.C'nin avukatı Abdurrahim Burak, olayda sabotaj ihtimali olduğunu iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bu esnada bazı müşteki vekilleri, Burak'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Avukatlar arasında sözlü tartışma çıkarken, fenalık geçiren diğer sanık avukatı Özgür Akın'a sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Duruşmaya ara karar verilmek üzere ara verildi.

- Duruşma öncesi adliye önünde açıklama

Bu arada, duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

Adalet Sarayı önünde toplanan gruptakilerden işçiler, patlamada yaşadıklarını anlatarak, süreçten beklentilerini dile getirdi.

Duruşma salonuna girmek isteyen fabrika çalışanları ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yetkililer tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayılarla alınacakları belirtildi.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.