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Aktüel GÜNCELLEME - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ev zarar gördü DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:20:26 -
GÜNCELLEME - Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Gölyayla köyündeki evinden saat 10.00 civarı ayrılan Mehmet Keçoğlu, kent merkezine gitti.

Keçoğlu ayrıldıktan bir süre sonra evde, yanmakta olan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan yangına, Rize, Kalkandere ve İkizdere belediyeleri itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

İkizdere Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AA muhabirine, şu ana kadar 5 evin yandığını söyledi.

Yangına müdahale ettiklerini ancak rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ettiğini belirten Kaymakçı, "Çevredeki evlere sıçramasından endişe ediyoruz, ekiplerimiz yangını söndürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor." dedi.

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