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Aktüel

GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:06:25 -
GÜNCELLEME - Rize-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

RİZE (AA) - Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonucu kapanan Rize-Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

İkizdere ilçesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisini artırması üzerine İkizdere Deresi taştı.

Derenin getirdiği taş ve kaya parçalarının taşındığı Rize-Erzurum kara yolunda hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

Yağış sebebiyle bölgedeki tarım arazilerinde de hasar meydana geldi, bazı dükkanlar ise küçük çaplı su baskınına uğradı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları, 20 ekibin 10 saatlik çalışması sonucu yolu yeniden kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından ulaşıma kapanan Rize–Erzurum kara yolunun, ekiplerce yürütülen yoğun çalışmalar sonucu çift taraflı ve kontrollü olarak ulaşıma açıldığı belirtildi.

Sağanağın bölgede etkisini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Halen yer yer etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli-Kaptanpaşa yolu ulaşıma kapanmış olup, bahsi geçen yolun açılabilmesi için Karayolları ekiplerince gerekli çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.


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