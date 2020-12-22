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Aktüel GÜNCELLEME - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto gösterisi düzenledi
Aktüel

GÜNCELLEME - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto gösterisi düzenledi

LAHOR ATIK YÖNETİMİ ŞİRKETİNİN TÜRK ŞİRKETLERE YÖNELİK GÖRÜŞME DAVETİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:51:25 -
GÜNCELLEME - Pakistan'da şantiyelerine polis baskını düzenlenen Türk şirketinin çalışanları protesto gösterisi düzenledi

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu" çalışanları, gece saatlerinde şantiyelerine polis baskını düzenlenmesini protesto etti.

Lahor Atık Yönetimi Şirketinin (LWMC) Lahor'daki ofisinin önünde bir araya gelen şirket çalışanları, polis ve LWMC'nin tutumuna tepki gösterdi.

Özpak Üst Yöneticisi (CEO) Nizamettin Kocameşe'nin de katıldığı gösteride şirketler adına ortak açıklama yapan Albayrak Proje Koordinatörü Çağrı Özel, "LWMC yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre araçları devraldıklarını bildirdi. Sözleşmeye göre ise Türk şirketlerin devir yükümlülüğü bulunmuyor. Araç, ekipman ve garajlarımızın kendimize ait olduğuna dair mahkeme kararı olduğu halde, bu hiçe sayıldı." ifadesini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Sözleşme 31 Aralık'ta sona erecek olmasına rağmen 21 Aralık gecesi hiçbir yazılı belge sunmadan zorbalıkla garajlara girip her şeye el koymaları ve bu arbede sırasında garajlarda kayıt yapan kameraların görüntülerinin silinmesi, cep telefonları ile çekilen görüntüleri yok etmek için Türk ve Pakistanlı personelin telefonlarının ellerinden alınıp galerilerinin silinmesi, bu vahim olayın kanunsuz olduğunun açık delilidir."

- LWMC'den Türk şirketlere davet

Öte yandan, LWMC, konunun görüşülmesi ve "dostça" halledilmesi için gün içerisinde Türk şirketlere davette bulundu.

Türk şirket yetkilileri de söz konusu toplantıya katılacaklarını açıkladı.

Toplantının yerel saatle 15.00'te başlaması bekleniyor.

- Şirket isimlerinin üzerleri boyayla kapatıldı

Yetkililerin açıklamasına göre, polis, Türk şirketlerinin garajlarında yer alan "Albayrak ve Özpak" yazısının üzerini boyayla kapattı.

Şantiyelerine giremediklerini ifade eden yetkililer, kendilerine ait araçların kullanıldığını, taşıtların garajların dışındaki yerlere park edildiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca, şirket araçlarının kullanıldığı sırada kaza yapıldığını da kaydetti.

- Pakistan polisi dün baskın düzenlemişti

Lahor kentinde temizlik hizmeti sunan Albayrak ve Özpak Grubu şirketlerinin garaj olarak kullandıkları 6 tesise dün gece saat 02.30 sularında çevik kuvvet ekipleri baskın düzenlemişti.

Şirket mensuplarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, polis, baskın sırasında zor kullanarak çalışanları ve amirlerini bulundukları yerlerden çıkarıp sokağa atmıştı.

Baskın sırasında polisin sert tavrı sebebiyle arbede çıkmıştı.

Bazı çalışanları tartaklayan Pakistan polisi, Türk personelin hiçbir eşyasını almasına da müsaade etmemişti.

Öte yandan, LWMC Üst Yöneticisi (CEO) İmran Ali Sultan ise söz konusu eylemin yasal ve araçlara el konulmasının ihale şartnamesine uygun olduğunu savunmuştu.

Sultan, yapılan ihale gereği araç filosunun kendilerine teslim edilmesinin zorunlu olduğunu iddia etmiş, aksi halde mülki idarenin desteğine başvuracaklarını söylemişti.

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