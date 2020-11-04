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Aktüel GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Zanlı, bir kişiyi daha öldürüp bir kişiyi de yaraladıktan sonra polise teslim oldu ŞÜPHELİNİN 2 KİŞİYİ DAHA VURMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:39:02 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, motosikletli kuryeyi öldürdükten sonra kaçan zanlının tabancayla ateş ettiği 2 kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27), motosikletiyle iş yerine dönerken sanayi sitesi yakınlarında A.E'nin tabancalı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli A.E, bir süre sonra tabancayla polise teslim oldu.

A.E. emniyetteki ifadesinde, Murat İsmail Deniz'in yanı sıra Halitağalar köyü yakınlarında Tamer Koşkoş'u ve Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde ağabeyi Ali E'yi de vurduğunu itiraf etti.

Araştırma başlatan ekipler, başından ve göğsünden vurulduğunu belirlediği Koşkoş'u ölü buldu.

Şüphelinin ağabeyi Ali E'nin ise başından vurularak ağır yaralandığı ve Kadirli Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı tespit edildi.

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