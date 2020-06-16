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GÜNCELLEME - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:45:00 -
GÜNCELLEME - Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine sözde "savaşçı" olarak katıldığı iddia edilen Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. yakalandı.

Adreslerinde dijital materyaller ele geçirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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