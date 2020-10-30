GÜNCELLEME - Muğla'da sahte içki operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Köyceğiz ilçesinde ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan S.Ö, M.Ö, A.K, T.Ö, S.H, N.A.G, ve İ.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S.Ö, M.Ö, T.Ö, ve N.A.G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.