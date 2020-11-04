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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da dolandırıcılık ve şantaj suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da dolandırıcılık ve şantaj suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:56:24 -
GÜNCELLEME - Muğla'da dolandırıcılık ve şantaj suçlarından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, internet üzerinden ikinci el kahve makinesi satın alan bir kadının mail ve banka hesap bilgilerini alışveriş sırasında ele geçirdiği iddia edilen A.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kadını dolandırdığı ve şantaj yaptığı ileri sürülen şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde yakalandı.

Aynı şekilde 45 kişiyi daha dolandırdığı ve şantajda bulunduğu öne sürülen şüphelinin evinde yapılan armada, suçta kullanıldığı tahmin edilen telefon, 2 telefon hattı, 2 banka kartı, müştekilere ait olduğu iddia edilen PTT ödeme makbuzları, 5 müştekinin şüpheliyi şikayet ettiklerine dair mahkeme evrakı, şüphelinin alacaklılarını yazdığı öne sürülen not kağıdı ele geçirildi.

Marmaris'e getirilen A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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