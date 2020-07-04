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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:55:29 -
GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 4,5 hektar alan zarar gördü.

Sakarkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 1 uçak havadan, 11 arazöz ve 6 su ikmal aracı karadan müdahale etti.

Kısa süre önce Milas'a konuşlandırılan dünyanın en büyük helikopteri unvanına sahip olan Mİ 26 yangın söndürme helikopteri de ilk defa kullanıldı.

Yangın söndürme helikopterleri 2,5 ton su taşıma kapasitesine sahipken bir seferde 15 ton su taşıyabilen Mİ 26 helikopteri, çalışmalara sağladığı yüksek katkıyla ilk görevinde göz doldurdu.

Havadan ve karadan sürdürülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 4,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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