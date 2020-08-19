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Aktüel GÜNCELLEME - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

KAYMAKAM VEKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:49:48 -
GÜNCELLEME - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris'te 62,30 kilometre derinlikte, 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmaris Kaymakam Vekili Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili Marmaris'te herhangi bir olumsuzluk henüz bize ulaşmadı. Herhangi bir olağan dışı durum bildirilmedi." dedi.



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