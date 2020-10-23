  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı

ENKAZ ALTINDA KİMSENİN BULUNMADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:07:33 -
GÜNCELLEME - Mudanya'da bina enkazında yapılan aramalarda kimseye rastlanılmadı

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yıkımı süren apartmanın enkazında bir kişinin kaldığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, kimseye rastlanılmaması üzerine sonlandırıldı.

Şükrü Çavuş Mahallesi'nde 1999 depremi öncesinde inşa edilen ve kolonundan birinin patlaması sonucu boşaltılan 21 daireli 9 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Yıkımda binanın bir bölümünün çökertildiği sırada, çevredeki vatandaşlardan biri enkaz altında birinin kaldığı konusunda ihbarda bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda AFAD, AKUT, ANDA, İHH, itfaiye ve Mudanya Belediyesi arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Binanın yola çöktüğü kısımda AFAD'ın arama köpeğinin de yardımıyla arama yapılırken iş makineleriyle buradaki enkaz kaldırıldı.

Enkaz altında kimseye rastlanılmazken yıkılan binanın yanında bulunan bir apartmanda yaşayanlar da tahliye edildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus grup Türkiye’de ortalığı birbirine kattı
Yerel

Rus grup Türkiye’de ortalığı birbirine kattı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos tatil beldesinde otel işleten Orhan Kaplan ve 2 personeli, otelin mülk sahibi Rus G.A. ve 15 kişi ta..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Cüneyt Özdemir'den muhalefete olay sözler: Bunu yapmadıkları sürece kaybetmeye mahkumlar
Gündem

Cüneyt Özdemir'den muhalefete olay sözler: Bunu yapmadıkları sürece kaybetmeye mahkumlar

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'de muhalefetin alternatif oluşturamadığı sürece kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay