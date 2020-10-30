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Aktüel GÜNCELLEME - Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK'lı terörist daha yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK'lı terörist daha yakalandı

Teröristlerden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:48:52 -
GÜNCELLEME - Metropollere saldırı için eğitilen 5 PKK'lı terörist daha yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı düzenlemeleri için eğitilen 5 teröristten 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün dağ kadrosuna katıldıkları, kod isim kullandıkları, kırsal alanda patlayıcı eğitimi aldıkları, terör örgütü PKK/KCK'nın gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki eş zamanlı operasyonda "Avjin" kod isimli A.Y, "Hermeşim" kod adlı İ.A, "Azad Amed" kod isimli M.K, "Ali" kod adlı V.S. ve "Bawer" kod adlı O.S. yakalandı.

A.Y'nin daha önce Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire, İ.A'nın Diyarbakır Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri, M.K'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalıştıkları ve görevlerinden ihraç edildikleri belirlendi.

Teröristlerin kırsal alanda bomba, silah, kamera ve güvenlik sistemleri üzerine eğitim aldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen teröristlerden A.Y, İ.A, M.K ve O.S. çıkarıldıkları hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ekim'de de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan ve metropollerde saldırı için eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonuyla Diyarbakır ve İstanbul'da gözaltına alınmış, teröristler tutuklanmıştı.

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