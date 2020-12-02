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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı

Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:18:32 -
GÜNCELLEME - Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 12 yıl önce motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 Nisan 2008'de motosiklet sürücüsü C.Ç'nin hayatını kaybettiği Akdeniz ilçesindeki motosiklet kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D. isimli şüphelinin, motosiklet sürücüsünü arabasıyla sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğunu tespit etti.

Polis, H.D, C.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.D. nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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