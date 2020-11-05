GÜNCELLEME - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 adreste sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 153 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.