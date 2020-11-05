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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:00:10 -
GÜNCELLEME - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de 153 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 adreste sahte içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 153 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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