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Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'daki ahşap fabrikası yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 08:03:57 -
GÜNCELLEME - Manisa'daki ahşap fabrikası yangını söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ahşap fabrikasında çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının fabrikada büyük hasara yol açtığı öğrenildi.


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