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Aktüel GÜNCELLEME - Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:58:59 -
GÜNCELLEME - Manisa'da halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, halk otobüsünün çarptığı 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, V.K. (54) idaresindeki 45 D 0095 plakalı özel halk otobüsü, "Kırmızı Köprü" olarak bilinen İzmir Caddesi ile Kumludere Caddesi kesişiminde karşıya geçmeye çalışan Görkem Akkuş'a (18) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Akkuş'u Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Otobüs sürücüsü V.K. polis merkezine götürüldü.

Görkem Akkuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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