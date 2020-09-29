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Aktüel GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

Havanın kararmasıyla helikopterlerle yürütülen söndürme çalışmalarına ara verildi - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz: - "Yangında 6 vatandaşımız yaralandı" VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAY EKLEDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:50:06 -
GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, havanın kararmasıyla helikopterlerle yürütülen söndürme çalışmalarına ara verildi.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 30 arazöz ile çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Bir çiftlikte mahsur kalan vatandaşlar, orman işçileri tarafından kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangının yerleşim birimlerine yakın konumda olmadığı belirtildi.

Çevre illerden yapılan takviyelerle arazöz sayısı 45'e yükseltildi. Havanın kararmasıyla helikopterlerle yürütülen söndürme çalışmalarına ara verildi.

Yangını söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi devam ediyor.

- "Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine, yaklaşık 50 hektar alanda etkili olan yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının herhangi bir yerleşim yerini doğrudan tehdit etmediğini ancak yakındaki bazı çiftlik ve bağ evlerinin hasar gördüğünü belirten Karadeniz, "Şu ana kadar 6 vatandaşımız yaralı. 2'si Akhisar'da, 4'ü Gördes'te tedavi altında. Bu yaralı vatandaşlarımız bölgedeki bir çiftlikte hayvanlarını kurtarmak için biraz vakit kaybediyor, jandarma ve orman ekiplerimiz tarafından kurtarıldılar." ifadelerini kullandı.



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