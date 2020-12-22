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Aktüel GÜNCELLEME - Maltepe'de özel hastanede yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Maltepe'de özel hastanede yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:16:03 -
GÜNCELLEME - Maltepe'de özel hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de özel bir hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İdealtepe Akgüvercin Sokağı'ndaki özel hastanenin bilgi işlem odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Odadaki kanepenin alev alması sonucu yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenen bazı hastane çalışanlarına da dışarıda oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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