  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:04:10 -
GÜNCELLEME - Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Kıvanç idaresindeki 42 GCU 13 plakalı minibüs, Ilgın - Atlantı kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında Fahrettin Çiltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Çiltepe olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Ramazan Demiröz ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi Muhtarı olduğunu belirtilen Ramazan Demiröz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık incelemesinin ardından Çiltepe'nin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın kaza yerinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi
Dünya

Paşinyan’dan Putin’i şoka uğratacak hamle! Hepsini sildi

Rus politolog İgor Korotçenko, Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'ın ordudaki Rus yanlısı askerleri bilerek görevden aldığını söy..
İzmir'de binalar çöktü! İşte ilk görüntüler
Gündem

İzmir'de binalar çöktü! İşte ilk görüntüler

Ege'de meydana gelen 6.8'lik depremde İzmir'de bazı binalar yıkıldı. Yıkılan binaların ilk görüntülerine ulaşıldı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay