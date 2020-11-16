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Aktüel GÜNCELLEME - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü
Aktüel

GÜNCELLEME - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:44:19 -
GÜNCELLEME - Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 18 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bir eğlence mekanında çalışan yaralı Elif Yakın'ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı S.K'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlının, zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen Yakın ile önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu ifade ettiği öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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