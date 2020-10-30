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Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle İstanbul istikametinde kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı YOL TRAFİĞE AÇILDI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:18:24 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ulaşımı aksattı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Dilovası ilçesinde, bir köprünün altının su dolması nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, belediye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken araçlar yan yola yönlendirildi.

İstanbul istikametinde kapanan ulaşım biriken suların tahliye edilmesinin ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başladı. Ankara yönünde ise trafik akışı tüm şeritlerden sağlanıyor.

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