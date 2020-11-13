  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve oğlunun cenazesi defnedildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve oğlunun cenazesi defnedildi

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:53:19 -
GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve oğlunun cenazesi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan evde Veysel Ö. (54), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Serap Ö. (44) ve oğlu Suat Ö'ye (26) pompalı tüfekle ateş açtı.

Veysel Ö, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Morgdan yakınlarınca alınan anne ile oğlun cenazeleri, ilçedeki Yunus Emre Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından anne ile oğlun cenazeleri, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Veysel Ö'nün cenazesinin de defnedilmek üzere memleketi Artvin'e gönderileceği belirtildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay